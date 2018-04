Anzeige

Nürtingen (pol)Ihren Führerschein hat eine stark betrunkene Autofahrerin am Dienstagvormittag abgeben müssen, nachdem sie in Schlangenlinien vor einem Streifenwagen gefahren ist. Wie die Polizei berichtet, musste ein Fahrzeug der Polizei um 10.20 Uhr auf der Linksabbiegespur der Südumgehung vom Enzenhardt herkommend an der Einmündung in die B 313 zufällig hinter einem Pkw an der roten Ampel anhalten. Bei der anschließenden Fahrt auf der Bundesstraße in Richtung Grafenberg war der Wagen in deutlichen Schlangenlinien unterwegs. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. Das Auto bog im Anschluss auf die K 1231 in Richtung Großbettlingen ab und hielt auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes an. Bei der anschließenden Kontrolle der Fahrerin stellte sich heraus, dass die 38-Jährige erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test auf dem Polizeirevier ergab einen Wert von über drei Promille. Nach der fälligen Blutentnahme musste die Frau ihren Führerschein abgeben.