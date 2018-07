Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol/lh)Nach einem etwa Ende 20 bis Mitte 30 Jahre alten Mann fahndet das Polizeirevier Flughafen nach einem Vorfall, der sich am Dienstagabend in der Unterführung vom Terminal in Richtung Messepiazza ungefähr auf Höhe des Hotels ereignet hat. Eine 24-jährige Flugbegleiterin war nach Polizeiangaben gegen 21.15 Uhr zu Fuß auf dem Weg vom Terminal zum Hotel. Bereits vom Terminal her verfolgte sie der Unbekannte. Kurz vor dem Eingang zum Hotel sprach er die Frau dann an. Als diese sich wegdrehte, um zum Hotel zu gehen, griff ihr der Unbekannte unvermittelt von hinten unter den Rock. Sie schrie den Mann an, der sofort die Flucht ergriff und in Richtung Terminal weglief. Der Mann soll etwa 175 bis 180 cm groß gewesen sein. Er hatte dunkle, kurze Haare und einen dunklen Bart. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt. Das Polizeirevier Flughafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/787800 um sachdienliche Hinweise.