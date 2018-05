Anzeige

Wendlingen (pol) Wegen Diebstahls und des Verdachts der sexuellen Belästigung sucht die Kriminalpolizei Esslingen nach einem Mann , der am Samstagmorgen in einem Seniorenheim in der Weberstraße in Wendlingen unbemerkt in das Zimmer einer über 90-jährigen Bewohnerin im Erdgeschoss eingedrungen ist. Er berührte die schlafende Frau, ließ aber von ihr ab, als sie aufwachte und ihn abwehrte, berichtet die Polizei. Er ließ los und nahm ihren Flachbildfernseher mit. Das Personal wurde auf den Vorfall aufmerksam, als die Seniorin die Alarmklingel drückte, und verfolgte den Verdächtigen. Dieser ging in Richtung Unterführung am Bahnhof. Als er bemerkte, dass er verfolgt wird, stellte er den Fernseher auf dem Boden ab und flüchtete. Der Täter ist 20 bis 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß und dunkelhäutig. Er trug eine weißen Hose, ein graues T-Shirt, eine graue Mütze und um die Schulter einen grauen Schal. red

Zeugen, die Hinweise zu dem Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/39900 oder 07024/920990 zu melden.