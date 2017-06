Esslingen (pol) - Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise zu einem Vorfall der sich bereits am Sonntagmorgen in der Inselstraße am Neckarufer ereignet, aber erst jetzt angezeigt wurde. Eine 22-jährige Frau saß am Sonntagmorgen, gegen 8.30 Uhr, am Neckarufer als sich, laut Polizei, ein Unbekannter unweit von ihr auf die Treppen bei den Eishallen setzte. Dieser stand kurz darauf auf, lief zu einem Gebüsch und winkte sie zu sich. Die 22-Jährige packte daraufhin ihre Sachen und wollte zu ihrem Fahrrad gehen, als sich der Mann ihr mit heruntergelassener Hose und erigiertem Glied zeigte, sich ihr in den Weg stellte und sie ansprach. Die Frau reagierte nicht sondern wollte sich mit ihrem Fahrrad entfernen. Der Unbekannte hielt den Korb des Fahrrades fest und griff die Frau an. Erst als die 22-Jährige lautstark um Hilfe rief, ließ der Mann von ihr ab, sodass die Frau flüchten konnte. Der Unbekannte wird als dunkelhäutig, etwa 17 Jahre alt, mit kurzen schwarzen Afrohaaren und von jugendlichem Aussehen beschrieben. Er war etwa 175 cm groß und schlank. Er sprach gut Deutsch und war mit einer blauen, kurzen Trikothose und einem hellen T-Shirt bekleidet. Hinweise werden vom Polizeiposten Oberesslingen unter derTelefonnummer 0711/310576810 erbeten

