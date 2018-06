Anzeige

Nürtingen (pol) - Am Freitagabend ist ein Mann festgenommen worden, der auf dem Gelände vor einem Einkaufsmarkt in der Kirchstraße eine Frau belästigt hatte. Wie die Polizei mitteilt, ging der 33-Jährige gegen 19.15 Uhr auf die 47-Jährige zu und beledigte sie verbal. Danach griff er nach ihrem Arm, zog seine Hose nach unten und hielt sein Geschlechtsteil. Die Frau lief daraufhin nach Hause und verständigte die Polizei. Der Täter konnte im Zuge der Fahndung, an der mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligt waren, im Stadtgebiet festgenommen werden. Das Polizeirevier Nürtingen bittet unter 07022/92240 um Zeugenhinweise.