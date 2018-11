Anzeige

Nürtingen (pol)Eine Frau hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Nürtingen leichte Verletzungen zugezogen. Die 46-Jährige befuhr nach Aussagen der Polizei mit ihrer Mercedes C-Klasse gegen 6.45 Uhr die Max-Eyth-Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand wendete sie mit ihrem Fahrzeug im Kreuzungsbereich mit dem Roßdorfweg/Schulze-Delitzsch-Straße. Bei dem Wendemanöver kam es zur Kollision mit dem nachfolgenden Sattelzug eines 37 Jahre alten Mannes. Der Lkw prallte dabei mit dem vorderen, rechten Eck gegen die mittlere Fahrerseite des Pkw. Die Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht. Der Schaden beträgt rund 8.000 Euro. Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 nach Zeugen zu dem Unfall.