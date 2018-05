Anzeige

Ostfildern (pol) Am Donnerstagmittag, gegen 12.30 Uhr, war der Zeugin eine ältere Frau aufgefallen, die auf einer Baustelle an der K 1269 die Steine in ihren Pkw lud und anschließend davon fuhr, das berichtet die Polizei. Da die 66-jährige Stuttgarterin die Polizei verständigt hatte und auch Hinweise auf das Autokennzeichen geben konnte, war es den Beamten möglich, die 75-jährige Täterin Zuhause aufzusuchen und das Diebesgut sicherzustellen. Die Frau wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.