Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) Wie erst nachträglich bei der Polizei angezeigt worden ist, war es am Freitag gegen 08.30 Uhr in der Hirschstraße zu einem Beinahe-Unfall gekommen, bei der sich eine Frau Verletzungen zugezogen hat. Die 32-Jährige hatte ihren schwarzen Pkw Mazda 2 auf Höhe der Hausnummer 3 in Fahrtrichtung Martin-Luther-Straße am rechten Fahrbahnrand geparkt und stand auf Höhe ihrer Fahrertür, um diese abzuschließen. Zu diesen Zeitpunkt befuhr ein dunkler Pkw die Hirschstraße ebenfalls in Richtung Martin-Luther-Straße sehr weit rechts und drohte, die noch auf der Hirschstraße stehende Frau anzufahren. Diese sprang hierauf an der Motorhaube ihres Mazdas vorbei in die Lücke vor ihrem Fahrzeug und kam hierbei zu Fall, wobei sie sich diverse Verletzungen zuzog. Der dunkle Pkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Von diesem Fahrzeug liegt folgende Beschreibung vor: größerer Pkw mit dunkler Farbe, schwarz oder dunkles grau, etwa 10 Jahre alt, silbern glänzende Felgen, abgetönter Streifen im oberen Bereich der Windschutzscheibe. Das Polizeirevier in Filderstadt bittet Zeugen, die Angaben zu einem solchen Fahrzeug oder dem Vorfall selbst machen können, sich unter Telefon 0711/70913 zu melden.