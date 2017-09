Anzeige

Ostfildern (pol) - Ein bislang unbekannter Mann hat laut Polizei am Donnerstagmorgen, gegen 6.45 Uhr, in Ostfildern eine 55-Jährige Frau sexuell belästigt. Die Geschädigte wollte gerade an der U -Bahn-Haltestelle Ruit an der Hedelfinger Straße in die U7 einsteigen, als ihr der Unbekannte von hinten in den Schritt fasste. Nachdem sie in die U-Bahn eingestiegen war, blieb er vor der Scheibe der Bahn stehen und machte ihr gegenüber obszöne Gesten, teilte die Polizei mit. Die Geschädigte konnte den Angreifer wie folgt beschreiben: Heller Hauttyp, etwa 45 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, ungepflegte Erscheinung, wenig bis keine Zähne, schulterlange dunkle Haare, bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem karierten Hemd. Der Tatverdächtige führte einen Rucksack mit sich und war augenscheinlich alkoholisiert. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ostfildern unter der Nummer 0711/3416983-0 zu melden.