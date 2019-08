Bempflingen (pol) Die seit Donnerstagabend vermisste, 81-jährige Frau ist am Freitagnachmittag in Bempflingen lebend aufgefunden worden. Ein Bürger entdeckte gegen 14.15 Uhr die leicht unterkühlte und entsprechend geschwächte, aber bei Bewusstsein befindliche Frau zufällig bei Arbeiten in seinem Garten hinter einer Hütte zwischen Hecken liegend und alarmierte die Rettungskräfte. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Die Polizei hatte seit Donnerstagabend nach der 81-Jährigen gesucht. Die an Demenz erkrankte Seniorin hatte gegen 21.45 Uhr ihre Wohnung mit unbekanntem Ziel verlassen.

In der Nacht zum Freitag und am Freitagmorgen wurden umfangreiche Suchmaßnahmen in Bempflingen und Umgebung durchgeführt, in die auch ein Polizeihubschrauber, ein Personensuchhund und Rettungshundestaffeln mit Flächensuchhunden eingebunden waren.