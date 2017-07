Esslingen (pol) – Mit „nicht zitierfähigen Worten“ hat eine 29-Jährige am Sonntagmorgen Polizisten beleidigt und die Beamten zudem mit Tritten attackiert. Die Ordnungshüter waren gegen 3.15 Uhr auf die Maille ausgerückt, nachdem sich die 29-Jährige aggressiv gegenüber ihrer eigenen Familie verhalten hatte. Die Familie kam von einer Hochzeit in Stuttgart und wollte in einem Hotel in Esslingen übernachten. In Esslingen kam es dann zu massiven Streitigkeiten. Um den Streit abzuwenden, nahmen die Beamten die 29-Jährige in polizeilichen Gewahrsam. Selbst in der Gewahrsamseinrichtung versuchte die 29-Jährige immer wieder nach den Beamten zu treten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von annähernd zwei Promille.

