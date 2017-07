Wernau (pol) - Nach einem Vorfall, der sich bereits am frühen Sonntagmorgen ereignet hat, aber erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, fahndet das Polizeirevier Nürtingen nach einem etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann. Eine 27-Jährige war, nach Angaben der Polizei, am Sonntagmorgen, gegen 1.30 Uhr, auf dem Heimweg von einer Diskothek zu Fuß unterwegs. Als sie auf der Esslinger Straße nach einem Taxi Ausschau hielt, wurde sie von einem unbekannten Fahrradfahrer angesprochen. Nachdem sie zunächst nicht reagierte und den Mann deutlich aufforderte, sie in Ruhe zu lassen, verfolgte dieser sie weiter. In einer dunklen Seitenstraße stieg er dann von seinem Fahrrad ab, bedrängte die Frau und begrabschte sie.

Nach einem herzhaften Tritt in die Weichteile des Angreifers gelang es der Frau zu flüchten, wobei sie sich noch durch einen Sturz leicht verletzte. Der unbekannte Angreifer wird als etwa 160 cm groß und von schlanker Statur beschrieben. Er soll dunkle, glatte Haare sowie einen dunklen Teint gehabt haben und sprach gebrochen deutsch.