Neckartaifingen (pol) - Nach Zeugen und Hinweisen zu einem Vorfall, der sich bereits am Dienstagabend am Aileswasensee ereignet hat, aber erst am Donnerstag angezeigt wurde, sucht das Polizeirevier Nürtingen. Eine 47-jährige Frau hielt sich zwischen 18.30 Uhr und 20.40 Uhr im FKK-Bereich des Aileswasensees auf. Wie die Polizei berichtete musste sie während dieser Zeit mehrfach einen Unbekannten abweisen, der sie ständig belästigte und zu sexuellen Handlungen aufforderte. Als die Frau dann zu ihrem Wagen ging, folgte ihr der Mann, zog seine Hose herunter, setzte sich auf den Beifahrersitz und onanierte. Danach stieg er aus und entfernte sich.

Wie sich herausstellte, war der Mann bereits zuvor im Bereich der Männertoilette aufgefallen. Hier wusch er seine Badetasche aus, wobei er offensichtlich Kontakt zu anderen Badegästen suchte. Der Unbekannte wird als etwa 50 Jahre alt, 180 bis 185 cm groß und mit extrem gebräunter Haut beschrieben. Er hatte schwarze, kurze Haare und soll Akne-Narben auf den Wangen gehabt haben. Bekleidet war er mit Bluejeans und einem schwarzen T-Shirt. Er war mit einem silbernen Herrenrad unterwegs auf dessen Gepäckträger sich eine schwarze Tasche befand. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 an das Polizeirevier Nürtingen zu wenden.