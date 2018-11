Anzeige

Wendlingen (pol) Das Auto einer 19-Jährigen hat sich am Samstagvormittag auf der Autobahn 8 bei Wendlingen überschlagen. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau eine Baustellenausfahrt mit einer Autobahnausfahrt verwechselt hat.

Die junge Frau fuhr mit ihrem VW Golf auf dem rechten Fahrstreifen der A8 von Stuttgart in Richtung München. Als sie von der Autobahn abfahren wollte, soll sie statt in die Autobahnausfahrt Wendlingen in eine Baustellenausfahrt eingebogen und dabei zu schnell gefahren sein. Wie die Polizei berichtet, schanzte ihr Auto über einen Erdwall, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Glücklicherweise wurde die 19-Jährige bei dem Unfall nur leicht verletzt und konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den entstandene Sachschaden am Fahrzeug und am Baustellenmaterial auf etwa 15.000 Euro. Da zunächst davon ausgegangen wurde, dass die junge Frau im Auto eingeklemmt sei, waren sowohl die Feuerwehren mit 6 Fahrzeugen, als auch der Rettungsdienst mit 5 Fahrzeugen vor Ort.