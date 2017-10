Anzeige

Esslingen (pol) - Drei Fahrzeuginsassen sind bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag auf der Sirnauer Brücke leicht verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 15.30 Uhr hatte eine in Richtung Sirnau fahrende 47 Jahre alte Ford S-Max-Fahrerin kurz nicht aufgepasst und fuhr in das Heck eines Audi A 3. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser noch gegen einen davor befindlichen Mercedes geschoben. Aufgrund ihrer Blessuren wurden an der Unfallstelle sowohl die beiden 19- und 21-jährigen Insassen des Audi, als auch der 26 Jahre alte Fahrer des Mercedes durch den Rettungsdienst behandelt. An den Fahrzeugen, die allesamt fahrtüchtig blieben, entstand ein Blechschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.