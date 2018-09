Anzeige

Köngen (pol) Auf dem Gelände eines Catering-Betriebs im Industriegebiet am Neckar ist es am Freitagnachmittag zu einem Arbeitsunfall in einer Küche gekommen. Ein 31-jähriger Koch hatte dabei gegen 14.45 Uhr den Deckel eines Kochgeräts hochgehoben, als ihm plötzlich unter noch ungeklärten Umständen heißes Püree entgegenschoss. Der Mann erlitt schwere Verbrennungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.