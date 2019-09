Kirchheim (pol/red) Ein Schaden in Höhe von etwa 80.000 Euro ist bei einem Luftunfall am Mittwochnachmittag auf dem Flugplatz Hahnweide entstanden. Ein 71-Jähriger setzte mit einer Maschine des Herstellers Aquila Aviation gegen 13.45 Uhr zur Landung an. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit setzte das Flugzeug nur kurz auf und hob erneut ab.

Im Anschluss verlor es an Auftrieb und knickte nach vorne weg. Beim erneuten Aufsetzen brach das Bugrad ab und die Maschine verunglückte.

Glücklicherweise blieb der Pilot ersten Erkenntnissen nach unverletzt.

Erst vor kurzem war es beim Oldtimertreffen an selber Stelle zu einem Zusammenstoß zweier Flugzeuge gekommen.