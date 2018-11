Anzeige

Flughafen Stuttgart (pol) Eine 46-jährige Autofahrerin fuhr um acht Uhr auf der Landesstraße von Echterdingen herkommend in Richtung Plieningen. Kurz nach der Überführung über die Autobahn kam der Frau ein Wagen auf ihrer Fahrspur entgegen. Der Unbekannte war einem Pannenfahrzeug, das auf seiner Fahrbahn stand ausgewichen. Die 46-Jährige musste fast bis zum Stillstand abbremsen. Eine ihr nachfolgende 20 Jahre alte Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit ihrem Wagen auf den der 46-Jährigen auf. Die dahinter fahrende 21-jährige Fahrerin prallte noch gegen den Wagen der 20-Jährigen. Die 46-jährige Autofahrerin zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Zwei Pkw mussten abgeschleppt werden. Von dem unbekannten Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen Kleinwagen handeln soll.