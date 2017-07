Hochdorf (pol) – In der Flüchtlingsunterkunft in der Kirchheimer Straße in Hochdorf sind am Samstag gegen 22.45 Uhr zwei Flüchtlinge in Streit geraten. Im Verlauf des Gerangels verletzte ein noch nicht bekannter Mann seinen Kontrahenten oberflächlich an einem Arm und am Bauch mit einem Messer, teilt die Polizei mit. Der Rettungsdienst brachte den 36-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Täter flüchtete mit dem Messer über das Feld in Richtung Wernau. Zeugen sagen, der Mann habe einen dunklen Teint und stamme aus dem arabischen Raum. Er sei 20 bis 30, mit nacktem Oberbekleidung unterwegs gewesen und habe auf beiden Schultern ein auffälliges Tattoo. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifenwagen, wurde der Beschuldigte nicht gefunden.

Anzeige