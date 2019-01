Anzeige

Kirchheim (pol)Bei einem Streit hat ein 31-jähriger Tunesier am 6. Januar in einer Kirchheimer Flüchtlingsunterkunft einen 20-jährigen Syrer mit einer Schere verletzt. Seitdem fahndete die Polizei nach dem Mann. Am Montag hat sie ihn nun gefasst. Inzwischen befindet sich der Täter in Untersuchungshaft.

Zwischen den beiden Männern war es am Sonntagabend in der Flüchtlingsunterkunft in der Jesinger Straße, in der der 20-Jährige wohnt, zu einem Streit gekommen. Dabei soll der 31-Jährige den 20-Jährigen mit einer Schere angegriffen haben. Das Opfer erlitt mehrere Verletzungen, die in einer Klinik ambulant behandelt werden mussten. Zunächst ermittelte die Polizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Nachdem die Ermittlungen mittlerweile jedoch weiteren Aufschluss über den Tatablauf ergeben haben, ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen den 31-Jährigen nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Nachdem der Beschuldigte nach der Tat zunächst geflüchtet war, kehrte er in die Unterkunft zurück und konnte dort am Montagnachmittag festgenommen werden. Der Mann war wegen Gewaltdelikten bereits polizeilich bekannt. Am Dienstag wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart beim Amtsgericht Nürtingen dem Haftrichter vorgeführt. Der nahm den Tunesier in Untersuchungshaft.