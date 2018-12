Anzeige

Kirchheim unter Teck (pol) Am Freitag gegen 22 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv des Einkaufmarktes Edeka in Kirchheim unter Teck, wie eine männliche Person eine Mütze entwendete. Als der 26-jährige polizeibekannte Gambier den Kassenbereich verließ wurde er vom Ladendetektiv angesprochen und folgte diesem zunächst in Richtung Büro. Auf dem Weg dorthin stieß der Täter den Ladendetektiv zur Seite und nahm die Mütze erneut an sich und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Eine örtliche Fahndung nach dem Täter blieb ohne Erfolg, jedoch konnten seine Personalien schnell ermittelt werden.