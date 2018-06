Anzeige

Einen jungen Mann aus Lenningen erwarten laut Polizei nach einer gefährlichen Fluchtaktion am Dienstagabend diverse Strafverfahren. Dabei gefährdete er das Leben eines 25 Jahre alten Polizisten, den er 60 Meter weit mit seinem Auto mitschleifte und zudem attackierte. Der 20-jährige Autofahrer sollte kurz vor 23 Uhr an einer Kontrollstelle an der B465 am Pouilly-Platz einer Überprüfung unterzogen werden. Dem Bericht zufolge kam er der Aufforderung anzuhalten zuächst nach, woraufhin ihn der Beamte nach seinem Führerschein fragte. Daraufhin startete 20-Jährige plötzlich den Motor und brauste davon.

Der Polizist hatte allerdings schnell in den Innenraum des Fahrzeugs gegriffen und versuchte, den Zündschlüssel abzuziehen, was der 20-Jährige verhinderte, indem er auf den Beamten einschlug. Der Autofahrer raste über eine Grünfläche in ein angrenzendes Maisfeld und flüchtete über die Bundesstraße in Richtung Oberlenningen. Dass er den Polizisten dabei fast 60 Meter weit mitschleifte, schien den jungen Mann nicht zu interessieren.

Im Maisfeld kam der Beamte zum Liegen. Glücklicherweise erlitt der 25-Jährige nur leichte Verletzungen. Er musste später in einer Klinik behandelt werden, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Unmittelbar nach dem Vorfall leitete die Polizei eine Großfahndung ein, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Der Wagen wurde wenig später in Lenningen verlassen aufgefunden. Der 20-jährige Fahrer ebenfalls, er befand sich zu Hause und wurde vorläufig festgenommen, wobei die beamten Anzeichen von Drogenkonsum feststellten, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde.

Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten noch an Ort und Stelle. Der Polizei zufolge hat er Strafanzeigen unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzung zu erwarten.