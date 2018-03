Anzeige

Esslingen (pol) - Weil er sich seiner angekündigten Rückführung entziehen wollte, ist ein 32-jähriger Tunesier am frühen Montagmorgen in den Neckar gesprungen. Gegen vier Uhr sollte der Mann laut der Polizei zum Flughafen gebracht werden. Während er seine Koffer packte, warf er den Polizeibeamten plötzlich seine Sachen vor die Füße und flüchtete aus der Unterkunft in der Fleischmannstraße.

Nachdem er in der Mettinger Straße angetroffen wurde, sprang er plötzlich in den Wehrneckar, von wo er sich im Anschluss in den Neckar treiben ließ. Zurufe bewegten ihn nicht, aus dem Wasser zu kommen. Im Gegenteil, er schwamm jedes Mal in Richtung Flußmitte, sobald sich Einsatzkräfte dem Ufer näherten.

Erst als er sich entkräftet an der Schleuse festhalten musste, gelang es, den Mann aus dem Wasser zu ziehen. Er wurde unterkühlt, ansonsten aber nicht nennenswert verletzt, vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.