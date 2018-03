Anzeige

Neckartailfingen, 23.08.2010, 12.15 Uhr, Fliegerbombe entdeckt



Am Montagmittag fand ein Arbeiter bei Baggerarbeiten im Flussbett bei der zurzeit wegen Sanierungsarbeiten gesperrten Neckarbrücke eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Mann verständigte sofort die Polizei. Nach der Besichtigung der Bombe durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst des Regierungspräsidiums stellte sich heraus, dass die 50-kg-Bombe keinen Zünder mehr hatte. Die Beamten nahmen die Bombe mit. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Anwohner oder Verkehrsteilnehmer.



Plochingen, 23.08.2010, 11.35 Uhr, Einsatz im Hafen Plochingen



Am Montagvormittag wollte ein 59-Jähriger bei einer Firma Am Nordseekai Melasse zur Herstellung von Tierfutter anliefern. Aus bislang ungeklärter Ursache liefen aus seinem Tanklastzug mehrere hundert Liter Zuckerrübenvinasse aus. Glücklicherweise lief die Sauerstoff zehrende Flüssigkeit in ein Auffangbecken und gelangte nicht in den Neckar. Durch die Feuerwehr Plochingen, die mit drei Fahrzeugen und 24 Mann im Einsatz war, und einer Spezialfirma wurde die Flüssigkeit abgesaugt.

Esslingen, 22.08.2010, 15.15 Uhr, Zwei Mountainbikes entwendet



Zwei Fahrräder entwendeten bislang unbekannte Täter am Sonntagnachmittag vor einem Kaufhaus in der Martinstraße. Die Besitzer hatten ihre Mountainbikes ordnungsgemäß abgeschlossen und waren für 10 Minuten in einen gegenüber liegenden Imbiss gegangen. Der Wert der Fahrräder beträgt etwa 1250 Euro.



Plochingen, 22.08.2010, 21.00 Uhr, Baustellenabsperrung entfernt



Mit Einbruch der Dunkelheit ereigneten sich am Sonntagabend mehrere Unfälle im Baustellenbereich auf der Überleitung von der B 10 auf die B 313 in Richtung Nürtingen. Aufgrund Belagsarbeiten ist in diesem Bereich der linke Fahrstreifen für den Verkehr gesperrt. Aus bislang unbekannter Ursache war die erforderliche Absperrung nicht vorhanden. Drei Autofahrer benutzten die Fahrspur und fuhren mit ihren Fahrzeugen über einen etwa 30 Zentimeter hohen Teerhaufen. An ihren Pkw entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 14 000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Verursacher aufgenommen.



Ostfildern, 22.08.2010, 11.40 Uhr, Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall



Das Polizeirevier Filderstadt sucht unter Telefon 0711 7091-3 Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagvormittag in Nellingen ereignete. Ein 70-jähriger Kradlenker befuhr die Hindenburgstraße von der Ortsmitte herkommend. Hierbei kam ihm ein bislang unbekannter Traktorlenker mit Anhänger entgegen. Als der Unbekannte mit seinem Gespann auf die Gegenfahrbahn geriet, musste der 70-Jährige nach rechts ausweichen und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Es müsste sich um einen grünen Traktor mit beigefarbenem Anhänger handeln. Der Zweiradlenker musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an seinem Fahrzeug beläuft sich auf etwa 1000 Euro.



Leinfelden-Echterdingen, 21./22.08.2010, Fahrzeuge beschädigt - Zeugenaufruf



Ein bislang unbekannter Täter schlug mit einem spitzen Gegenstand in der Nacht zum Sonntag an drei Fahrzeugen jeweils die Heckscheibe ein. Die neuen und hochwertigen Autos waren im Alemannen- und im Sandweg in Echterdingen abgestellt. An dem Porsche, Audi und BMW entstand hierbei ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Filderstadt unter Telefon 0711 7091-3.



Nürtingen, 22.08.2010, 21.15 Uhr, Raser Führerschein abgenommen



Sehr eilig hatte es ein 20-jähriger Mercedeslenker am Sonntagabend in Nürtingen. Er befuhr mit überhöhter Geschwindigkeit die Neuffener Straße von der Stadtmitte herkommend. Der 20-Jährige überholte zuerst einen anderen Verkehrsteilnehmer und bemerkte anschließend zu spät, dass sich an der Einmündung mit der Werastraße eine Fahrzeugschlange an der Roten Ampel gebildet hatte. Der junge Mann kollidierte mit dem Fiat einer 19-Jährigen und schob diesen auf den VW einer 64-Jährigen. Glücklicherweise blieben alle Beteiligte unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 9000 Euro. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt.