Wernau (pol) - Am späten Samstagabend ist das Flachdach eines Mehrfamilienhauses in der Wernauer Liebigstraße aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Nachdem Anwohner gegen 23.45 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Dachbereich feststellten, wurden die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von 10 Fahrzeugen und über 40 Einsatzkräften vor Ort und konnte eine Brandausbreitung verhindern. Teile des Daches mussten im Rahmen der Löscharbeiten aufwendig abgetragen werden. Vorsorglich wurden die Bewohner des betroffenen und direkt angrenzenden Mehrfamilienhauses evakuiert. Sie wurden teils durch die Stadtverwaltung untergebracht, teils fanden sie bei Bekannten Unterschlupf. Der alarmierte Rettungsdienst, der mit sechs Fahrzeugen vor Ort war, musste nicht einschreiten. Nach ersten vagen Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es liegen bislang keinerlei Anhaltspunkte auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Die Nachlöscharbeiten dürften bis in die Morgenstunden andauern.