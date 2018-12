Anzeige

Filderstadt/Ostfildern (pol)Am Samstagabend sind nach Angaben der Polizei Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen. In Filderstadt-Bonlanden wurde eine Terrassentüre eingeschlagen, Schubladen durchsucht und ein Möbeltresor entwendet. In Ostfildern-Ruit wurde ein Küchenfenster aufgehebelt, das ganze Haus durchsucht und elektronische Geräte sowie Bargeld entwendet. Das Diebesgut betrug insgesamt mehrere zehntausend Euro. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten an beiden Tatorten die Spuren.