Filderstadt (pol)Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 nach Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstagabend auf der B 27 ereignet hat. Ein 33-Jähriger befuhr laut Polizei um 21.45 Uhr mit seinem VW Golf die rechte Fahrspur der Bundesstraße in Richtung Stuttgart. Etwa 200 Meter vor der Anschlussstelle Stetten wurde er von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer überholt. Während des Überholvorgangs kollidierte der Unbekannte mit dem Golf. Der Unfallverursacher soll anschließend ins Schleudern geraten und mit der rechten Leitplanke kollidiert sein. Der 33-Jährige hielt mit seinem Wagen am Beginn der Ausfahrt an. Nachdem der Mann sein Fahrzeug verlassen hatte, bemerkte er, dass der Unfallverursacher in Richtung Stuttgart davongefahren war. Über das gesuchte Fahrzeug liegen keine Erkenntnisse vor. Es muss jedoch deutliche Unfallschäden aufweisen. Der Golf-Fahrer wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und vorsorglich zur Beobachtung aufgenommen. Der VW musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.