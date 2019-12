Plattenhardt (pol)Beim Spielen mit einer Wunderkerze hat ein 11-jähriger Junge am Montagnachmittag in einem Plattenhardter Wohngebiet einen Baum entzündet. Der Junge spielte mit einem Freund gegen 15.00 Uhr vor dem Haus, als sie aus Versehen mit einer Wunderkerze einen Baum in Brand setzten, der letztlich von der Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort kam, abgelöscht werden musste. Es entstand geringer Schaden. Verletzt wurde niemand.