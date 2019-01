Anzeige

Filderstadt-Bonlanden (pol)Weil ein 29-jähriger Aichtaler in Filderstadt-Bonlanden womöglich eine rote Ampel missachtete, ist er am Dienstagnachmittag an der unteren Schinderbuckelkreuzung, der Abfahrt von der B 27 zur B 312, mit einem 63 Jahre alten BMW-Fahrer zusammengestoßen. Das Polizeirevier Filderstadt sucht Zeugen.

Den polizeilichen Ermittlungen zufolge war der junge Aichtaler gegen 16 Uhr mit seinem VW Scirocco von Stuttgart kommend auf der Abfahrt unterwegs. An der Kreuzung wollte er dier B 312 geradeaus in Richtung Harthausen überqueren. Dabei ordnete er sich auf dem Rechtsabbiegestreifen ein, missachtete den Grünpfeil und fuhr möglicherweise trotz roter Ampel geradeaus weiter. Ein BMW-Fahrer, der von rechts kommend auf der B 312 in Richtung Bernhausen unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich kollidierten. Während der BMW-Fahrer unverletzt blieb, wurde der Unfallverursacher leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 47.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können, bittet die Polizei Filderstadt um Mithilfe unter der Telefonnummer 0711/7091-3.