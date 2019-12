Filderstadt (pol)Die Missachtung der Vorfahrt hat am späten Sonntagabend an der Kreuzung Echterdinger Straße / Stetter Weg zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 22 Jahre alter Fahrer eines 1er BMW war gegen 23.40 Uhr auf dem Stetter Weg unterwegs. An der Kreuzung zur Echterdinger Straße missachtete er seine Wartepflicht und fuhr bei ausgeschalteter Ampel, ohne anzuhalten, in die Echterdinger Straße ein. Wie die Polizei mitteilte, kam es dabei zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten LKW, dessen 53-jähriger Fahrer noch versucht hatte, durch ein Ausweichen den Unfall zu verhindern. Verletzt wurde niemand. Der BMW war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 17.000 Euro geschätzt.