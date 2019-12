Filderstadt (pol)Ein Fahrfehler dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für

einen Verkehrsunfall sein, den eine 19-Jährige am Dienstagmorgen auf der B 312 zwischen Bonlanden und Bernhausen verursacht hat. Die junge Frau war kurz vor acht Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Bundesstraße von Bonlanden in Richtung Bernhausen unterwegs, als sie mit ihrem Wagen zu weit nach links in Richtung Fahrbahnmitte geriet. Beim Gegenlenken übersteuerte sie, verlor die Kontrolle

und geriet mit ihrem Ford ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kam ihr Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und drehte sich dort, sodass der Wagen mit einer erheblichen Linksneigung entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Durch die Grabenwand wurde die Fahrertüre blockiert, sodass die zum Glück nur leicht verletzte 19-Jährige durch die Beifahrertüre aus dem Fiesta klettern musste. Ein Rettungswagen brachte sie nachfolgend zur Untersuchung und

ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. An dem Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 3.500 Euro geschätzt wird. Das Auto, an dem auch Betriebsflüssigkeiten ausgetreten waren, musste von einem Abschleppdienst mittels eines Kranens aus dem Straßengraben geborgen werden. Zur Unterstützung der Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und neun

Einsatzkräften vor Ort.