Filderstadt (pol)Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Montagvormittag auf der L 1209 bei der Anschlussstelle zur B 27 ereignet. Eine 63-Jährige befuhr mit ihrem Ford Fiesta gegen 11.15 Uhr die Landesstraße von Plattenhardt herkommend. Im Anschluss wollte sie auf die B 27 in Richtung Stuttgart auffahren und ordnete sich auf dem Linksabbiegestreifen ein. Ein vorausfahrender, 51 Jahre alter Audi-Lenker musste an einer auf Gelb schaltenden Ampel abbremsen. Als die Frau ebenfalls abbremsen wollte, rutschte sie ihren Angaben nach vom Brems- auf das Gaspedal und krachte mit Wucht gegen das vor ihr langsamer werdende Fahrzeug. Durch die heftige Kollision zog sich die Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. An ihrem Pkw entstand ein Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 16.500 Euro geschätzt.