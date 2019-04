Filderstadt (pol)Leichte Verletzungen hat sich eine Beifahrerin bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag in Bernhausen zugezogen. Ein 29-Jähriger war laut der Polizei um 17.15 Uhr auf der Plieninger Straße unterwegs. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit fuhr er auf den verkehrsbedingt stehenden VW Passat eines 53 Jahre alten Mannes auf. Dessen 48-Jährige Beifahrerin verletzte sich bei dem Aufprall und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von zirka 12.000 Euro.