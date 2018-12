Anzeige

Filderstadt (pol)Das Verkehrskommissariat Esslingen sucht unter der Telefonnummer 0711/3990-420 nach Zeugen zu einem schweren Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen auf der L1209 ereignet hat. Ein 32-Jähriger war nach Angaben der Polizei um 8.10 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Landesstraße von Plattenhardt herkommend in Richtung Burkhardtsmühle unterwegs. Zu Beginn einer langgezogenen Linkskurve überholte er zunächst einen Lkw. Beim Wiedereinscheren kam er mit den rechten Rädern seines Wagens in den Grünstreifen. Anschließend verlor der Fahrer beim Gegenlenken die Kontrolle über sein Auto und schleuderte auf die Gegenfahrbahn.

Ein entgegenkommender Autofahrer konnte durch ein Ausweichmanöver in den Grünstreifen eine Kollision gerade noch verhindern. Eine ihm nachfolgende 33 Jahre alte Fahrerin eines Skoda hatte keine Chance mehr zu reagieren. Sie prallte frontal mit ihrem Fahrzeug gegen die Beifahrerseite des Opel. Der Unfallverursacher zog sich schwere Verletzungen zu. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie ebenfalls zur Beobachtung in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Es wird insbesondere der Lkw-Fahrer gesucht, der vor dem Unfall überholt worden war.