Filderstadt-Plattenhardt (pol) Ein Unbekannter ist laut Polizeiangaben am Dienstag, in der Zeit von 1 Uhr bis 12.30 Uhr in eine Gaststätte in der Uhlbergstraße eingebrochen. Der Eindringling brach eine Hintertür des Gebäudes auf und gelangte so in den Schankraum. Dort schaute er sich offensichtlich nach Stehlenswertem um und nahm Spirituosen mit. Anschließend verließ er das Gebäude unerkannt. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf etwa 500 Euro.