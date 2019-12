Filderstadt-Sielmingen (pol)Glück im Unglück hatte ein zehnjähriger Radler, der am Donnerstag an der

Kreuzung Lange Straße / Sielminger Hauptstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Laut Polizei war der Bub gegen 11.15 Uhr mit seinem Mountainbike auf der Lange Straße in Richtung Sielminger Hauptstraße unterwegs. Ohne auf die Stopp-Stelle zu achten und ohne anzuhalten, fuhr er in die Sielminger Hauptstraße ein. Dabei übersah er einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten VW Golf. Dessen 70 Jahre alte Fahrerin hatte trotz ihrer geringen Geschwindigkeit keinerlei Chancen mehr, um rechtzeitig reagieren zu können. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge bei der das Kind auf die Fahrbahn stürzte. Der Zehnjährige, der einen Helm getragen hatte, wurde dabei zum Glück nur leicht verletzt und nachfolgend von einem Rettungswagen zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Auch der entstandene Schaden blieb mit geschätzten 500 Euro überschaubar.