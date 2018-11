Anzeige

Filderstadt (pol)Betrüger haben am Mittwochvormittag eine über 90-jährige Filderstädterin dazu gebracht, ihnen Schmuck und andere Wertsachen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro zu übergeben.

Die Frau erhielt nach Angaben der Polizei einen Anruf, in dem ein angeblicher Kriminalbeamter behauptete, dass bei einer festgenommenen Einbrecherbande eine Liste mit potentiellen Opfern aufgefunden worden sei und auf dieser Liste auch der Name der Seniorin stehen würde. Der Anrufer erzeugte bei dieser so die Befürchtung, dass auch sie womöglich bald von Einbrechern heimgesucht werden könnte. Der vermeintliche Polizeibeamte bot an, die Wertsachen der Frau abzuholen und in Sicherheit zu bringen.

Kurze Zeit später übergab die Seniorin einem Komplizen des Anrufers, der sich ebenfalls als Kriminalbeamter ausgab, die Gegenstände. Von den Kriminellen und ihrer Beute fehlt bislang jede Spur. Die Polizei warnt immer wieder vor dieser dreisten Masche und bietet unter www.polizei-beratung.de Tipps und Informationen zum Schutz vor diesen Betrügern zum Download an.