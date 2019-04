Filderstadt (pol)Zwei Frauen sind am Dienstagnachmittag in einer Flüchtlingsunterkunft in der Bonländer Hauptstraße aufeinander losgegangen. Die beiden Frauen im Alter von 33 und 26 Jahren gerieten laut der Polizei gegen 17 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. Eine der beiden Kontrahentinnen schlug die andere und biss sie in den Arm.

Diese schlug danach mit einer Alustange zurück. Die beiden Frauen zogen sich bei der Auseinandersetzung Verletzungen zu, die in Kliniken behandelt werden mussten. Weiterhin erlitten ihre Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren ebenfalls leichte Verletzungen. Sie wurden ebenso ärztlich versorgt. Gegen beide Frauen wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.