Anzeige

Filderstadt-Bernhausen (pol)Zu einer handfesten Rangelei ist es laut der Polizei bei einem Fußballspiel in der Kreisliga B4 des Bezirks Stuttgart zwischen KF Kosova Bernhausen und dem SV Özvatan Stuttgart II am Sonntagnachmittag gekommen. Als der Schiedsrichter kurz vor dem Ende der Begegnung gegen 16.45 Uhr einen Elfmeter pfiff, kochten die Emotionen über. Dabei schlugen mehrere Spieler von dem einen Team auf Akteure der anderen Mannschaft ein. Dabei wurden wohl auch Zuschauer und weitere Spieler, die schlichtend eingreifen wollten, attackiert. Insgesamt seien bis zu 30 Personen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen. Der genaue Ablauf der Geschehnisse und wer daran beteiligt war, ist bislang noch unklar. Die Spieler beider Mannschaften wollten dazu keine Angaben machen. Bislang liegen der Polizei Informationen über zwei verletzte Zuschauer vor.