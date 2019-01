Anzeige

Filderstadt (pol)Eine 55-Jährige ist am Dienstagabend in Filderstadt auf einem Zebrastreifen angefahren und schwer verletzt worden. Laut Polizei überquerte die Frau gegen 18 Uhr den Fußgängerüberweg in der Tübinger Straße in Bernhausen und wurde dabei vom Pkw eines 70-Jährigen erfasst. Der Senior, der mit seinem Ford in Richtung Haldenstraße unterwegs war, hatte vor dem Zebrastreifen bereits angehalten und anderen, von rechts kommenden Fußgängern das Überqueren ermöglicht. Beim Anfahren übersah er jedoch die von links heranlaufende 55-Jährige. Die Frau wurde vom Pkw umgestoßen und stürzte auf die Straße. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde sie vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert.