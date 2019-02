Anzeige

Filderstadt (pol)Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Gartenstraße ist eine Radfahrerinlaut Polizeibericht so schwer verletzt worden, dass sie in eine Klinik eingeliefert werden musste. Gegen acht Uhr war eine 45-Jährige mit ihrem BMW X1 aus Richtung Echterdinger Straße kommend in der Gartenstraße unterwegs. An der Einmündung der Untere Bachstraße übersah sie eine von rechts kommende, 46-Jährige Fahrradfahrerin. Diese wurde vom Pkw erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Mit Kopfverletzungen musste sie anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebrracht werden. Der Schaden beläuft sich lediglich auf ungefähr 1.000 Euro.