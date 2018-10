Anzeige

Filderstadt (pol/jug) Ein 31-jähriger Radfahrer kollidierte am Sonntagabend, auf der Straße zwischen Bernhausen und Bonlanden, mit einem Pkw und wurde dabei leicht verletzt. Der Mann war gegen 18 Uhr auf einem Feldweg unterwegs und wollte die Verbindungsstraße zwischen den beiden Orten überqueren. Einem Bericht der Polizei zufolge fuhr der 31-jährige so schnell, dass er nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte, als er den in Richtung Bernhausen fahrenden Pkw sah. Obwohl er versuchte zu bremsen, kam der Radfahrer auf die Straße und kollidierte mit dem Wagen einer 63 Jahre alten Frau. Bei dem Aufprall geriet der Mann auf die Motorhaube des Autos und wurde leicht verletzt. Er wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Am Auto der Frau entstand ein Schaden von 3.000 Euro. Da die Windschutzscheibe komplett beschädigt worden war, musste das Auto abgeschleppt werden.