Filderstadt-Plattenhardt (pol)Schwer verletzt wurde eine 13-jährige Radlerin, die am Dienstagabend mit ihrem Vater auf einer Mountainbike Tour im Waldgebiet beim Uhlbergturm unterwegs war. Gegen 19 Uhr waren beide auf einem schmalen, abschüssigen Waldweg unterwegs, als das Mädchen vermutlich aufgrund des unebenen Untergrundes die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor und mit dem Kopf voraus auf den Waldweg stürzte. Dabei fiel sie so unglücklich, dass sie trotz ihres Fahrradhelms so schwer verletzt wurde, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen und dort zur intensivmedizinischen Behandlung stationär aufgenommen werden musste.