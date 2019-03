Filderstadt-Plattenhardt (pol)Nach einem etwa 30 Jahre alten Mann fahndet das Polizeirevier Filderstadt, nachdem dieser am Sonntagmittag an der Bushaltestelle Waldstraße eine 18-Jährige belästigt hat. Die junge Frau saß nach Polizeiangaben gegen 16 Uhr an der Bushaltestelle und wartete auf den Bus in Richtung Stuttgart, als sich der Unbekannte neben sie setzte, sich entblößte und onanierte. Als die Heranwachsende aufstand, entfernte sich der Mann und lief in Richtung Waldstraße weg. Der Unbekannte wird als etwa 170 cm groß, mit dunklen Haaren und Drei-Tage-Bart beschrieben. Er war mit einer grauen Jogginghose und einem grauen Kapuzenpullover bekleidet und führte einen Rucksack mit sich. Das Polizeirevier Filderstadt bittet unter der Telefonnummer 0711/7091-3 um Hinweise.