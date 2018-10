Filderstadt-Plattenhardt: In Wohnung eingebrochen

Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen

Ein Unbekannter ist am vergangenen Wochenende in eine Wohnung in Filderstadt-Plattenhardt eingedrungen. Dort öffnete er in mehreren Räumen Schränke und Schubladen.