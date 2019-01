Anzeige

Filderstadt (pol)Ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall zwischen Bonlanden und Waldenbuch am Donnerstag kurz nach 17 Uhr entstanden. Ein 40-Jähriger fuhr laut Polizeiangaben mit seinem VW Caddy auf der L1209 in Richtung Burkhardtsmühle. In einer Kurve kam er auf glatter Straße von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen den entgegenkommenden Linienbus eines 53-Jährigen. Verletzt wurde niemand, beide Fahrzeuge mussten allerdings abgeschleppt werden.