Filderstadt (pol)Für etwas Aufregung hat ein Pannenfahrzeug am Samstag gegen 12.20 Uhr auf der B 27 gesorgt. In Fahrtrichtung Tübingen war laut der Polizei auf der B 27 zwischen den Anschlussstellen Plattenhardt und Bonlanden ein Auto mit Pferdeanhänger aufgrund eines Motorschadens liegengeblieben. Zum Umhängen des Pferdeanhängers an ein anderes Zugfahrzeug sollte das im Anhänger transportierte Pferd kurzfristig ausgeladen werden. Mit dieser Maßnahme zeigte sich der Vierbeiner jedoch nicht einverstanden und begann ausgiebig zu bocken. Eine verständigte Tierärztin setzte diesem dann eine Beruhigungsspritze, sodass das Ausladen vor Ort durchgeführt werden konnte. Zur Sicherheit wurde für die Zeit, während der das Pferd auf der B 27 stand, der Anhänger umgehängt und anschließend das Pferd wieder in den Anhänger gebracht wurde, der Verkehr in beide Fahrtrichtungen angehalten.