Filderstadt (pol)Aufgrund eines Versehens ist ein Papierstapel im Keller einer Firma in der Filderbahnstraße in Bernhausen am Montagmittag in Brand geraten. Ein Mitarbeiter der Firma hatte laut der Polizei gegen zwölf Uhr einen Ofen befeuert und vergessen, die Abdeckung anzubringen. Vermutlich aufgrund des entstandenen Funkenflugs entzündete sich das unmittelbar neben dem Ofen gelagerte Papier. Das Feuer konnte von einem Angestellten und der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die Feuerwehr musste im Anschluss noch die stark verrauchten Räumlichkeiten belüften. Es entstand geringer Schaden.