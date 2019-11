Filderstadt (pol)Zu Behinderungen im abendlichen Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Dienstagabend auf der B 27 in Höhe der Anschlussstelle Bonlanden ereignet hat. Laut Polizeiangaben war ein 30-Jähriger gegen 18 Uhr mit seinem Transporter Iveco auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass der Verkehr auf Höhe der Anschlussstelle Bonlanden ins Stocken kam. Weil er zudem den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte, krachte sein Wagen ins Heck eines vorausfahrenden VW Caddy eines 55-Jährigen. Verletzt wurde niemand, allerdings war der Transporter nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 5.000 Euro geschätzt.