Filderstadt (pol)Nach dem schweren Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B

27 hat ein Autofahrer auf der Bundesstraße gewendet und ist durch die Rettungsgasse bis zur nächsten Ausfahrt zurückgefahren.

Am Donnerstagnachmittag meldete eine Autofahrerin beim Polizeirevier Filderstadt das Wendemanöver des silberfarbenen Fiat Stilo mit RT-Kennzeichen. Die Frau gab an, dass es am Mittwoch, kurz vor 17 Uhr, hierbei fast zum Zusammenstoß mit ihrem Wagen gekommen wäre. Ihren Angaben nach hätten viele im Stau stehende Verkehrsteilnehmer gehupt, als der bislang unbekannte Fahrer des Fiats etwa 200 Meter durch die Gasse bis zur Ausfahrt Filderstadt-Plattenhardt zurückgefahren wäre.

Unter Telefon 0711/7091-3 werden Verkehrsteilnehmer gesucht, die am Mittwochnachmittag Zeugen des Wendemanövers beziehungsweise der Fahrt durch die Rettungsgasse waren oder durch die waghalsige Aktion gefährdet wurden. Die Ermittlungen nach dem Fahrer dauern an.